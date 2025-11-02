UdvekslingDEX+
Den direkte Memesis World pris i dag er 0.01133386 USD. Følg med i realtid MEMS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MEMS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MEMS

MEMS Prisinfo

Hvad er MEMS

MEMS Whitepaper

MEMS Officiel hjemmeside

MEMS Tokenomics

MEMS Prisprognose

Memesis World Logo

Memesis World Pris (MEMS)

1 MEMS til USD direkte pris:

$0.01133386
$0.01133386
0.00%1D
Memesis World (MEMS) Live prisdiagram
Memesis World (MEMS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0
24H lav
$ 0
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01219792
$ 0.01219792

$ 0.00798364
$ 0.00798364

Memesis World (MEMS) realtidsprisen er $0.01133386. I løbet af de sidste 24 timer har MEMS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEMSs højeste pris nogensinde er $ 0.01219792, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00798364.

Når det gælder kortsigtet performance, MEMS har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Memesis World (MEMS) Markedsinformation

$ 5.89M
$ 5.89M

$ 11.33M
$ 11.33M

530.00M
530.00M

999,999,777.848888
999,999,777.848888

Den nuværende markedsværdi på Memesis World er $ 5.89M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEMS er 530.00M, med et samlet udbud på 999999777.848888. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.33M.

Memesis World (MEMS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Memesis World til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Memesis World til USD $ -0.0007009731.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Memesis World til USD $ +0.0015392855.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Memesis World til USD $ +0.001858600264207977.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -0.0007009731-6.18%
60 dage$ +0.0015392855+13.58%
90 dage$ +0.001858600264207977+19.62%

Hvad er Memesis World (MEMS)

Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App.

Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure:

Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK.

Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem.

Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

Memesis World (MEMS) Ressource

Memesis World Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Memesis World (MEMS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Memesis World (MEMS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Memesis World.

Tjek Memesis World prisprediktion nu!

MEMS til lokale valutaer

Memesis World (MEMS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Memesis World (MEMS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MEMS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Memesis World (MEMS)

Hvor meget er Memesis World (MEMS) værd i dag?
Den direkte MEMS pris i USD er 0.01133386 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MEMS til USD pris?
Den aktuelle pris på MEMStil USD er $ 0.01133386. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Memesis World?
Markedsværdien for MEMS er $ 5.89M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MEMS?
Den cirkulerende forsyning af MEMS er 530.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MEMS?
MEMS opnåede en ATH-pris på 0.01219792 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MEMS?
MEMS så en ATL-pris på 0.00798364 USD.
Hvad er handelsvolumen for MEMS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MEMS er -- USD.
Bliver MEMS højere i år?
MEMS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MEMS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

