Memesis World (MEMS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.01219792 Laveste pris $ 0.00798364 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00%

Memesis World (MEMS) realtidsprisen er $0.01133386. I løbet af de sidste 24 timer har MEMS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEMSs højeste pris nogensinde er $ 0.01219792, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00798364.

Når det gælder kortsigtet performance, MEMS har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Memesis World (MEMS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.89M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.33M Cirkulationsforsyning 530.00M Samlet Udbud 999,999,777.848888

Den nuværende markedsværdi på Memesis World er $ 5.89M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEMS er 530.00M, med et samlet udbud på 999999777.848888. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.33M.