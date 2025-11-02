Memeputer (MEMEPUTER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0.00126616
24H lav $ 0.00126616
24H høj $ 0.00126616
All Time High $ 0.00386168
Laveste pris $ 0
Prisændring (1H) +2.45%
Prisændring (1D) +5.21%
Prisændring (7D) -7.78%

Memeputer (MEMEPUTER) realtidsprisen er $0.00107864. I løbet af de sidste 24 timer har MEMEPUTER handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0.00126616, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEMEPUTERs højeste pris nogensinde er $ 0.00386168, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MEMEPUTER har ændret sig med +2.45% i løbet af den sidste time, +5.21% i løbet af 24 timer og -7.78% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Memeputer (MEMEPUTER) Markedsinformation

Markedsværdi $ 901.62K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 901.62K
Cirkulationsforsyning 835.90M
Samlet Udbud 835,899,706.928105

Den nuværende markedsværdi på Memeputer er $ 901.62K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEMEPUTER er 835.90M, med et samlet udbud på 835899706.928105. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 901.62K.