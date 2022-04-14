Memelinked (MK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Memelinked (MK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Memelinked (MK) Information MemeLinked is more than just a token; it's a unique blend of meme culture and utility within the MSI ecosystem. Founded by the visionary Pablo Cro, MemeLinked offers an engaging social network that fuels organic growth and exposure for real projects. Our platform bridges the gap between fun and functionality, empowering users to connect in a space where communities thrive and opportunities abound. Officiel hjemmeside: https://www.memelinked.io/

Memelinked (MK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Memelinked (MK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.95M $ 5.95M $ 5.95M Samlet udbud $ 49.62M $ 49.62M $ 49.62M Cirkulerende forsyning $ 49.62M $ 49.62M $ 49.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.95M $ 5.95M $ 5.95M Alle tiders Høj: $ 0.308622 $ 0.308622 $ 0.308622 Alle tiders Lav: $ 0.00235886 $ 0.00235886 $ 0.00235886 Nuværende pris: $ 0.11997 $ 0.11997 $ 0.11997 Få mere at vide om Memelinked (MK) pris

Memelinked (MK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Memelinked (MK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MK's tokenomics, kan du udforske MK tokens live-pris!

