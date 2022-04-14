Memeinator (MMTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Memeinator (MMTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Memeinator (MMTR) Information Memeinator (MMTR) is an innovative meme coin project designed to elevate the quality and engagement of the meme coin ecosystem. Inspired by the Terminator franchise, Memeinator aims to eliminate low-quality meme coins and set new standards for the industry. The project integrates gaming, NFTs, staking, and community participation to create a multifaceted platform for crypto enthusiasts. Key features of Memeinator include: Meme Warfare Game: A mobile game where players combat and eliminate inferior meme coins, promoting engagement and fun. NFT Collection: A series of unique NFTs inspired by the Terminator franchise, offering exclusive rewards and benefits. AI-Powered Memescanner: A tool utilizing artificial intelligence to identify and remove weak meme coins, ensuring a cleaner and more sustainable meme coin market. Staking: $MMTR token holders can stake their tokens to earn attractive rewards, incentivizing long-term participation and stability within the community. The $MMTR token is used for participating in the game, purchasing NFTs, staking to earn rewards, and engaging in governance. Memeinator is committed to building a robust and dynamic community, leveraging advanced technology and strategic partnerships to drive innovation in the meme coin space. Officiel hjemmeside: https://memeinator.com/ Hvidbog: https://memeinator.com/ Køb MMTR nu!

Memeinator (MMTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Memeinator (MMTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.18K $ 19.18K $ 19.18K Alle tiders Høj: $ 0.02683052 $ 0.02683052 $ 0.02683052 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Memeinator (MMTR) pris

Memeinator (MMTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Memeinator (MMTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MMTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MMTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MMTR's tokenomics, kan du udforske MMTR tokens live-pris!

