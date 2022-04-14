MemeGames AI (MGAMES) Tokenomics Få vigtig indsigt i MemeGames AI (MGAMES), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MemeGames AI (MGAMES) Information Own the Token. Play the Game. Grow the Community MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games. Why MG Token ($MGAMES) Matters MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards. MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base $MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy Officiel hjemmeside: https://memegames.ai/onboarding Køb MGAMES nu!

MemeGames AI (MGAMES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MemeGames AI (MGAMES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Alle tiders Høj: $ 0.00726063 $ 0.00726063 $ 0.00726063 Alle tiders Lav: $ 0.00106447 $ 0.00106447 $ 0.00106447 Nuværende pris: $ 0.00235698 $ 0.00235698 $ 0.00235698 Få mere at vide om MemeGames AI (MGAMES) pris

MemeGames AI (MGAMES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MemeGames AI (MGAMES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MGAMES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MGAMES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MGAMES's tokenomics, kan du udforske MGAMES tokens live-pris!

