MemeGames AI (MGAMES) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0006232 $ 0.0006232 $ 0.0006232 24H lav $ 0.00068469 $ 0.00068469 $ 0.00068469 24H høj 24H lav $ 0.0006232$ 0.0006232 $ 0.0006232 24H høj $ 0.00068469$ 0.00068469 $ 0.00068469 All Time High $ 0.00726063$ 0.00726063 $ 0.00726063 Laveste pris $ 0.00048718$ 0.00048718 $ 0.00048718 Prisændring (1H) +0.06% Prisændring (1D) +0.06% Prisændring (7D) +4.78% Prisændring (7D) +4.78%

MemeGames AI (MGAMES) realtidsprisen er $0.00067504. I løbet af de sidste 24 timer har MGAMES handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0006232 og et højdepunkt på $ 0.00068469, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MGAMESs højeste pris nogensinde er $ 0.00726063, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00048718.

Når det gælder kortsigtet performance, MGAMES har ændret sig med +0.06% i løbet af den sidste time, +0.06% i løbet af 24 timer og +4.78% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MemeGames AI (MGAMES) Markedsinformation

Markedsværdi $ 675.04K$ 675.04K $ 675.04K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 675.04K$ 675.04K $ 675.04K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på MemeGames AI er $ 675.04K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MGAMES er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 675.04K.