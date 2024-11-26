Memeerkat (MKAT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Memeerkat (MKAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Memeerkat (MKAT) Information

Launched in 26/11/2024 by a global team of developers, Memeerkat (MKAT) is a community-driven meme token inspired by the resilience and cooperative spirit of meerkats. The project aims to combine the engaging nature of meme culture with practical utility within the cryptocurrency ecosystem. Memeerkat is built on the TON Blockchain, leveraging its efficiency, scalability, and low transaction costs to offer a seamless user experience.

Memeerkat's core vision is to foster a fun, inclusive community that supports decentralized initiatives while driving real-world applications for MKAT. At its heart, the project seeks to balance humor and utility, creating a token that is not only entertaining but also valuable for its holders.

Officiel hjemmeside:
https://www.memeerkat.xyz/
Hvidbog:
https://www.memeerkat.xyz/

Memeerkat (MKAT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Memeerkat (MKAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 19.20K
$ 19.20K
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 19.20K
$ 19.20K
Alle tiders Høj:
$ 0.00640077
$ 0.00640077
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0

Memeerkat (MKAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Memeerkat (MKAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MKAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MKAT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MKAT's tokenomics, kan du udforske MKAT tokens live-pris!

MKAT Prisprediktion

Vil du vide, hvor MKAT måske er på vej hen? Vores MKAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

