Memecoin1 (M1) Tokenomics Få vigtig indsigt i Memecoin1 (M1), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Memecoin1 (M1) Information Memecoin1 ($M1) is a classic memecoin launched by the Four.meme platform—but with a twist: it's the first-ever "meme-stablecoin" of this cycle, officially claiming a peg to World Liberty Financial USD ($USD1), the stablecoin issued by the Trump family. It's the first true stablecoin born from meme culture—no algorithms, no collateral (they're overrated anyway). M1 is The Most Unstable Stablecoin! Officiel hjemmeside: https://memecoin1.org Hvidbog: https://docs.memecoin1.org

Memecoin1 (M1) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Memecoin1 (M1), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.65K $ 4.65K $ 4.65K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.65K $ 4.65K $ 4.65K Alle tiders Høj: $ 0.00018879 $ 0.00018879 $ 0.00018879 Alle tiders Lav: $ 0.0000046 $ 0.0000046 $ 0.0000046 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Memecoin1 (M1) pris

Memecoin1 (M1) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Memecoin1 (M1) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal M1 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange M1 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår M1's tokenomics, kan du udforske M1 tokens live-pris!

