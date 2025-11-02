Memecoin Supercycle (SUPR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00449673$ 0.00449673 $ 0.00449673 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -4.74% Prisændring (7D) -4.74%

Memecoin Supercycle (SUPR) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SUPR handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SUPRs højeste pris nogensinde er $ 0.00449673, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SUPR har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -4.74% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Memecoin Supercycle (SUPR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.66K$ 8.66K $ 8.66K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.66K$ 8.66K $ 8.66K Cirkulationsforsyning 999.54M 999.54M 999.54M Samlet Udbud 999,541,867.5082984 999,541,867.5082984 999,541,867.5082984

Den nuværende markedsværdi på Memecoin Supercycle er $ 8.66K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SUPR er 999.54M, med et samlet udbud på 999541867.5082984. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.66K.