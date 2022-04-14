Meme World Order (MWOR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Meme World Order (MWOR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Meme World Order (MWOR) Information memeworldorder $MWOR is live and ready to run The first Al-powered GameFi project on Solana built for action not empty hype The devs didn't disappear .We doubled down and delivered Token launched on Pump fun with same contract no relaunch Active liquidity on AMM and CLMM Spin2Earn Raid2Earn Burn2Win all working now Telegram mini games and leaderboards go live May 13 Over 50% of supply locked in staking and vesting contracts 105M tokens already burned all visible on-chain Buybacks and jackpots fully on-chain and trackable This isn't just another meme coin • SMWOR rewards players burns tokens and grows fast • Daily jackpots reset In-game activity fuels token burns. • The more $MWOR you hold the more you earn with the multiplier If you're done getting dumped on by tokens with no real use Hold SMWOR. Play to earn. Win every day Stay updated Officiel hjemmeside: https://memeworldorder.io/ Køb MWOR nu!

Meme World Order (MWOR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Meme World Order (MWOR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 58.13K $ 58.13K $ 58.13K Samlet udbud $ 894.37M $ 894.37M $ 894.37M Cirkulerende forsyning $ 894.37M $ 894.37M $ 894.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 58.13K $ 58.13K $ 58.13K Alle tiders Høj: $ 0.00045926 $ 0.00045926 $ 0.00045926 Alle tiders Lav: $ 0.00006151 $ 0.00006151 $ 0.00006151 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Meme World Order (MWOR) pris

Meme World Order (MWOR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Meme World Order (MWOR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MWOR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MWOR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MWOR's tokenomics, kan du udforske MWOR tokens live-pris!

