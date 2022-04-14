Meme Index (MEMEX) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Meme Index (MEMEX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Meme Index (MEMEX) Information

Meme Index is a revolutionary crypto platform addressing three major challenges in the market: portfolio fragmentation, limited community involvement, and lack of trust. By introducing unified crypto baskets for diversified investments, community-driven governance mechanisms, and robust security through audited smart contracts, Meme Index offers a transparent, inclusive, and userfriendly solution. This whitepaper outlines the project’s vision, roadmap, tokenomics, and technical foundations.

Officiel hjemmeside:
https://memeindex.com/

Meme Index (MEMEX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Meme Index (MEMEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
$ 15.00B
$ 15.00B$ 15.00B
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 14.37M
$ 14.37M$ 14.37M
Alle tiders Høj:
$ 0.00526818
$ 0.00526818$ 0.00526818
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00095885
$ 0.00095885$ 0.00095885

Meme Index (MEMEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Meme Index (MEMEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MEMEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MEMEX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MEMEX's tokenomics, kan du udforske MEMEX tokens live-pris!

MEMEX Prisprediktion

Vil du vide, hvor MEMEX måske er på vej hen? Vores MEMEX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.