Meme Games $WTF is redefining Web3 by merging the explosive power of meme culture with the sustainability of a dynamic gaming platform. We rapidly turn trending memes into fun, addictive games within 24–48 hours, creating a viral ecosystem where users play, earn, and engage. With token rewards, NFTs, leaderboards, and community submissions, $WTF builds a bridge between crypto, culture, and interactive entertainment like never before.
Meme Games WTF (WTF) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Meme Games WTF (WTF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Meme Games WTF (WTF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Meme Games WTF (WTF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal WTF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange WTF tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår WTF's tokenomics, kan du udforske WTF tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.