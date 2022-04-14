Meme Games WTF (WTF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Meme Games WTF (WTF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Meme Games WTF (WTF) Information Meme Games $WTF is redefining Web3 by merging the explosive power of meme culture with the sustainability of a dynamic gaming platform. We rapidly turn trending memes into fun, addictive games within 24–48 hours, creating a viral ecosystem where users play, earn, and engage. With token rewards, NFTs, leaderboards, and community submissions, $WTF builds a bridge between crypto, culture, and interactive entertainment like never before. Officiel hjemmeside: https://memegames.wtf/ Køb WTF nu!

Meme Games WTF (WTF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Meme Games WTF (WTF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Samlet udbud $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Cirkulerende forsyning $ 990.68M $ 990.68M $ 990.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Alle tiders Høj: $ 0.00394945 $ 0.00394945 $ 0.00394945 Alle tiders Lav: $ 0.0007287 $ 0.0007287 $ 0.0007287 Nuværende pris: $ 0.0016467 $ 0.0016467 $ 0.0016467 Få mere at vide om Meme Games WTF (WTF) pris

Meme Games WTF (WTF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Meme Games WTF (WTF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WTF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WTF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WTF's tokenomics, kan du udforske WTF tokens live-pris!

