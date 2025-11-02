Meme Alliance (MMA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00226148 $ 0.00226148 $ 0.00226148 24H lav $ 0.00242198 $ 0.00242198 $ 0.00242198 24H høj 24H lav $ 0.00226148$ 0.00226148 $ 0.00226148 24H høj $ 0.00242198$ 0.00242198 $ 0.00242198 All Time High $ 0.073829$ 0.073829 $ 0.073829 Laveste pris $ 0.0011163$ 0.0011163 $ 0.0011163 Prisændring (1H) -0.46% Prisændring (1D) -3.29% Prisændring (7D) -15.11% Prisændring (7D) -15.11%

Meme Alliance (MMA) realtidsprisen er $0.00228753. I løbet af de sidste 24 timer har MMA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00226148 og et højdepunkt på $ 0.00242198, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MMAs højeste pris nogensinde er $ 0.073829, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0011163.

Når det gælder kortsigtet performance, MMA har ændret sig med -0.46% i løbet af den sidste time, -3.29% i løbet af 24 timer og -15.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Meme Alliance (MMA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 195.98K$ 195.98K $ 195.98K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 229.37K$ 229.37K $ 229.37K Cirkulationsforsyning 85.44M 85.44M 85.44M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Meme Alliance er $ 195.98K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MMA er 85.44M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 229.37K.