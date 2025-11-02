UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Meme Alliance pris i dag er 0.00228753 USD. Følg med i realtid MMA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MMA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Meme Alliance pris i dag er 0.00228753 USD. Følg med i realtid MMA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MMA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MMA

MMA Prisinfo

Hvad er MMA

MMA Whitepaper

MMA Officiel hjemmeside

MMA Tokenomics

MMA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Meme Alliance Logo

Meme Alliance Pris (MMA)

Ikke noteret

1 MMA til USD direkte pris:

$0.00228753
$0.00228753$0.00228753
-3.20%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Meme Alliance (MMA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:09:40 (UTC+8)

Meme Alliance (MMA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00226148
$ 0.00226148$ 0.00226148
24H lav
$ 0.00242198
$ 0.00242198$ 0.00242198
24H høj

$ 0.00226148
$ 0.00226148$ 0.00226148

$ 0.00242198
$ 0.00242198$ 0.00242198

$ 0.073829
$ 0.073829$ 0.073829

$ 0.0011163
$ 0.0011163$ 0.0011163

-0.46%

-3.29%

-15.11%

-15.11%

Meme Alliance (MMA) realtidsprisen er $0.00228753. I løbet af de sidste 24 timer har MMA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00226148 og et højdepunkt på $ 0.00242198, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MMAs højeste pris nogensinde er $ 0.073829, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0011163.

Når det gælder kortsigtet performance, MMA har ændret sig med -0.46% i løbet af den sidste time, -3.29% i løbet af 24 timer og -15.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Meme Alliance (MMA) Markedsinformation

$ 195.98K
$ 195.98K$ 195.98K

--
----

$ 229.37K
$ 229.37K$ 229.37K

85.44M
85.44M 85.44M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Meme Alliance er $ 195.98K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MMA er 85.44M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 229.37K.

Meme Alliance (MMA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Meme Alliance til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Meme Alliance til USD $ -0.0008596242.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Meme Alliance til USD $ -0.0012028605.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Meme Alliance til USD $ -0.005132084885581182.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-3.29%
30 dage$ -0.0008596242-37.57%
60 dage$ -0.0012028605-52.58%
90 dage$ -0.005132084885581182-69.16%

Hvad er Meme Alliance (MMA)

Meme Alliance is a GameFI ecosystem in development. The goal of Meme Alliance is to connect Meme communities into one ecosystem.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Meme Alliance (MMA) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Meme Alliance Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Meme Alliance (MMA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Meme Alliance (MMA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Meme Alliance.

Tjek Meme Alliance prisprediktion nu!

MMA til lokale valutaer

Meme Alliance (MMA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Meme Alliance (MMA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MMA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Meme Alliance (MMA)

Hvor meget er Meme Alliance (MMA) værd i dag?
Den direkte MMA pris i USD er 0.00228753 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MMA til USD pris?
Den aktuelle pris på MMAtil USD er $ 0.00228753. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Meme Alliance?
Markedsværdien for MMA er $ 195.98K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MMA?
Den cirkulerende forsyning af MMA er 85.44M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MMA?
MMA opnåede en ATH-pris på 0.073829 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MMA?
MMA så en ATL-pris på 0.0011163 USD.
Hvad er handelsvolumen for MMA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MMA er -- USD.
Bliver MMA højere i år?
MMA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MMA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:09:40 (UTC+8)

Meme Alliance (MMA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,026.97
$110,026.97$110,026.97

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,868.14
$3,868.14$3,868.14

-0.70%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02837
$0.02837$0.02837

-5.59%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.61
$185.61$185.61

-0.43%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,026.97
$110,026.97$110,026.97

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,868.14
$3,868.14$3,868.14

-0.70%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.61
$185.61$185.61

-0.43%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.48
$73.48$73.48

+3.62%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.926
$19.926$19.926

+4.29%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07511
$0.07511$0.07511

+50.22%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005564
$0.00005564$0.00005564

+89.12%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0036433
$0.0036433$0.0036433

+78.61%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0023
$0.0023$0.0023

+76.92%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000300
$0.000300$0.000300

+75.43%