Melega (MARCO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Melega (MARCO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Melega (MARCO) Information Melega (Marco) is the flagship utility token of melega.finance, the new AMM DEX on Binance Smart Chain (BSC) providing friendly trading and better project support. A total black design, an original name, a distinctive and recognizable logo are the symbol of a project that intends to differentiate itself from the other amm dex by focusing more on the promotion of new gems than on consolidated projects with always new and innovative services. Officiel hjemmeside: https://www.melegaswap.finance/marco-token Køb MARCO nu!

Melega (MARCO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Melega (MARCO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Samlet udbud $ 930.00M $ 930.00M $ 930.00M Cirkulerende forsyning $ 729.38M $ 729.38M $ 729.38M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Alle tiders Høj: $ 92.13 $ 92.13 $ 92.13 Alle tiders Lav: $ 0.00057388 $ 0.00057388 $ 0.00057388 Nuværende pris: $ 0.00265667 $ 0.00265667 $ 0.00265667 Få mere at vide om Melega (MARCO) pris

Melega (MARCO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Melega (MARCO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MARCO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MARCO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MARCO's tokenomics, kan du udforske MARCO tokens live-pris!

MARCO Prisprediktion Vil du vide, hvor MARCO måske er på vej hen? Vores MARCO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MARCO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!