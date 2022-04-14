Melania Wif Hat (MWH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Melania Wif Hat (MWH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Melania Wif Hat (MWH) Information Melania Wif Hat is a purely meme token and is intended to function as an expression of support for, and engagement with, the ideals and beliefs embodied by the symbol “$MWH" and the associated artwork, and is not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. melaniawifcoin.org is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency. Officiel hjemmeside: https://melaniawifcoin.org/ Køb MWH nu!

Melania Wif Hat (MWH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Melania Wif Hat (MWH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.79K $ 11.79K $ 11.79K Samlet udbud $ 940.42M $ 940.42M $ 940.42M Cirkulerende forsyning $ 940.42M $ 940.42M $ 940.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.79K $ 11.79K $ 11.79K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Melania Wif Hat (MWH) pris

Melania Wif Hat (MWH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Melania Wif Hat (MWH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MWH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MWH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MWH's tokenomics, kan du udforske MWH tokens live-pris!

MWH Prisprediktion Vil du vide, hvor MWH måske er på vej hen? Vores MWH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MWH Tokens prisprediktion nu!

