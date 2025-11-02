UdvekslingDEX+
Den direkte Mei Solutions pris i dag er 0.00150138 USD. Følg med i realtid MEI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MEI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MEI

MEI Prisinfo

Hvad er MEI

MEI Officiel hjemmeside

MEI Tokenomics

MEI Prisprognose

Mei Solutions Logo

Mei Solutions Pris (MEI)

Ikke noteret

1 MEI til USD direkte pris:

$0.00150138
$0.00150138$0.00150138
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Mei Solutions (MEI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:36:53 (UTC+8)

Mei Solutions (MEI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.643024
$ 0.643024$ 0.643024

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Mei Solutions (MEI) realtidsprisen er $0.00150138. I løbet af de sidste 24 timer har MEI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEIs højeste pris nogensinde er $ 0.643024, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MEI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mei Solutions (MEI) Markedsinformation

$ 8.76K
$ 8.76K$ 8.76K

--
----

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

5.84M
5.84M 5.84M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Mei Solutions er $ 8.76K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEI er 5.84M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.50M.

Mei Solutions (MEI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Mei Solutions til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Mei Solutions til USD $ -0.0011780974.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Mei Solutions til USD $ +0.0004587864.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Mei Solutions til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -0.0011780974-78.46%
60 dage$ +0.0004587864+30.56%
90 dage$ 0--

Hvad er Mei Solutions (MEI)

Mei Solutions ($MEI) is a versatile utility token at the heart of an expansive ecosystem designed to enhance user experiences across multiple platforms. Central to this ecosystem is the ability to use $MEI tokens for purchasing Mei cosmetic products, where users are incentivized with special rewards and exclusive offers, fostering a loyal and engaged customer base. By integrating $MEI into everyday transactions, Mei Solutions not only adds value to the cosmetic purchasing process but also creates a robust rewards system that benefits all participants.

Beyond the cosmetics sector, the Mei Solutions ecosystem extends into the realms of K-pop and an influencer engagement platform. Users on this platform can earn $MEI tokens as rewards for their active participation, which can then be used to buy Mei products or traded on exchanges, offering flexibility and tangible benefits. Additionally, within the prop trading platform, $MEI tokens can be utilized to pay for course fees, trading fees, and other related costs, providing a seamless and efficient payment solution. This comprehensive integration of $MEI across various industries not only enhances its utility but also drives its adoption and value, establishing Mei Solutions as a cornerstone in the digital economy.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Mei Solutions (MEI) Ressource

Officiel hjemmeside

Mei Solutions Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Mei Solutions (MEI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Mei Solutions (MEI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Mei Solutions.

Tjek Mei Solutions prisprediktion nu!

MEI til lokale valutaer

Mei Solutions (MEI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Mei Solutions (MEI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MEI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Mei Solutions (MEI)

Hvor meget er Mei Solutions (MEI) værd i dag?
Den direkte MEI pris i USD er 0.00150138 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MEI til USD pris?
Den aktuelle pris på MEItil USD er $ 0.00150138. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Mei Solutions?
Markedsværdien for MEI er $ 8.76K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MEI?
Den cirkulerende forsyning af MEI er 5.84M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MEI?
MEI opnåede en ATH-pris på 0.643024 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MEI?
MEI så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for MEI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MEI er -- USD.
Bliver MEI højere i år?
MEI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MEI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:36:53 (UTC+8)

Mei Solutions (MEI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

