Mei Solutions (MEI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.643024$ 0.643024 $ 0.643024 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Mei Solutions (MEI) realtidsprisen er $0.00150138. I løbet af de sidste 24 timer har MEI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEIs højeste pris nogensinde er $ 0.643024, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MEI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mei Solutions (MEI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.76K$ 8.76K $ 8.76K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Cirkulationsforsyning 5.84M 5.84M 5.84M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Mei Solutions er $ 8.76K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEI er 5.84M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.50M.