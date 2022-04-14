Meeds DAO (MEED) Tokenomics Få vigtig indsigt i Meeds DAO (MEED), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Meeds DAO (MEED) Information Promote employee recognition & happiness at work. Officiel hjemmeside: https://www.meeds.io/

Meeds DAO (MEED) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Meeds DAO (MEED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.53M Samlet udbud $ 22.75M Cirkulerende forsyning $ 20.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.05M Alle tiders Høj: $ 1.56 Alle tiders Lav: $ 0.03155037 Nuværende pris: $ 0.66072

Meeds DAO (MEED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Meeds DAO (MEED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MEED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MEED tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MEED's tokenomics, kan du udforske MEED tokens live-pris!

MEED Prisprediktion Vil du vide, hvor MEED måske er på vej hen? Vores MEED prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

