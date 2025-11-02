UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Medjed pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid MEDJED til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MEDJED prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Medjed pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid MEDJED til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MEDJED prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MEDJED

MEDJED Prisinfo

Hvad er MEDJED

MEDJED Officiel hjemmeside

MEDJED Tokenomics

MEDJED Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Medjed Logo

Medjed Pris (MEDJED)

Ikke noteret

1 MEDJED til USD direkte pris:

--
----
+2.20%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Medjed (MEDJED) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:10:48 (UTC+8)

Medjed (MEDJED) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.58%

+2.21%

-14.84%

-14.84%

Medjed (MEDJED) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MEDJED handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEDJEDs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MEDJED har ændret sig med +1.58% i løbet af den sidste time, +2.21% i løbet af 24 timer og -14.84% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Medjed (MEDJED) Markedsinformation

$ 9.19K
$ 9.19K$ 9.19K

--
----

$ 9.19K
$ 9.19K$ 9.19K

988.44M
988.44M 988.44M

988,439,455.089865
988,439,455.089865 988,439,455.089865

Den nuværende markedsværdi på Medjed er $ 9.19K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEDJED er 988.44M, med et samlet udbud på 988439455.089865. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.19K.

Medjed (MEDJED) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Medjed til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Medjed til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Medjed til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Medjed til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+2.21%
30 dage$ 0-41.86%
60 dage$ 0-90.09%
90 dage$ 0--

Hvad er Medjed (MEDJED)

Medjed is the oldest meme in history, dating all the way back to around 1550 BCE. It appears in the Egyptian Book of the Dead as a strange figure with just eyes and feet poking out from under what looks like a floating sheet. It's described as a mysterious god who "strikes down enemies" and "cannot be seen". Thousands of years later, Medjed unexpectedly blew up in Japan after being featured in an exhibition. People fell in love with its simple, funny design. Since then, it has gained a huge normie cult following. There’s cosplay, fan art, merch, and even appearances in anime and video games. Now it's been tokenized and it's also a community-driven memecoin on the Solana blockchain.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Medjed (MEDJED) Ressource

Officiel hjemmeside

Medjed Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Medjed (MEDJED) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Medjed (MEDJED) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Medjed.

Tjek Medjed prisprediktion nu!

MEDJED til lokale valutaer

Medjed (MEDJED) Tokenomics

At forstå tokenomics for Medjed (MEDJED) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MEDJED Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Medjed (MEDJED)

Hvor meget er Medjed (MEDJED) værd i dag?
Den direkte MEDJED pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MEDJED til USD pris?
Den aktuelle pris på MEDJEDtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Medjed?
Markedsværdien for MEDJED er $ 9.19K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MEDJED?
Den cirkulerende forsyning af MEDJED er 988.44M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MEDJED?
MEDJED opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MEDJED?
MEDJED så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for MEDJED?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MEDJED er -- USD.
Bliver MEDJED højere i år?
MEDJED kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MEDJED prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:10:48 (UTC+8)

Medjed (MEDJED) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,545.93
$110,545.93$110,545.93

+0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,901.64
$3,901.64$3,901.64

+0.15%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03042
$0.03042$0.03042

+1.23%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.20
$187.20$187.20

+0.41%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,545.93
$110,545.93$110,545.93

+0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,901.64
$3,901.64$3,901.64

+0.15%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.20
$187.20$187.20

+0.41%

DASH Logo

DASH

DASH

$74.14
$74.14$74.14

+4.55%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$18.895
$18.895$18.895

-1.10%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06829
$0.06829$0.06829

+36.58%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000016
$0.000000000000000000000016$0.000000000000000000000016

+220.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000304
$0.000304$0.000304

+77.77%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0034763
$0.0034763$0.0034763

+70.43%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004759
$0.00004759$0.00004759

+61.76%