UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Medical Intelligence pris i dag er 0.04183696 USD. Følg med i realtid MEDI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MEDI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Medical Intelligence pris i dag er 0.04183696 USD. Følg med i realtid MEDI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MEDI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MEDI

MEDI Prisinfo

Hvad er MEDI

MEDI Officiel hjemmeside

MEDI Tokenomics

MEDI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Medical Intelligence Logo

Medical Intelligence Pris (MEDI)

Ikke noteret

1 MEDI til USD direkte pris:

$0.04204704
$0.04204704$0.04204704
-8.90%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Medical Intelligence (MEDI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:09:11 (UTC+8)

Medical Intelligence (MEDI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.04169322
$ 0.04169322$ 0.04169322
24H lav
$ 0.04646531
$ 0.04646531$ 0.04646531
24H høj

$ 0.04169322
$ 0.04169322$ 0.04169322

$ 0.04646531
$ 0.04646531$ 0.04646531

$ 0.267655
$ 0.267655$ 0.267655

$ 0.04169322
$ 0.04169322$ 0.04169322

-0.30%

-9.96%

-49.17%

-49.17%

Medical Intelligence (MEDI) realtidsprisen er $0.04183696. I løbet af de sidste 24 timer har MEDI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.04169322 og et højdepunkt på $ 0.04646531, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEDIs højeste pris nogensinde er $ 0.267655, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.04169322.

Når det gælder kortsigtet performance, MEDI har ændret sig med -0.30% i løbet af den sidste time, -9.96% i løbet af 24 timer og -49.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Medical Intelligence (MEDI) Markedsinformation

$ 4.20M
$ 4.20M$ 4.20M

--
----

$ 4.20M
$ 4.20M$ 4.20M

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,980.62769
99,999,980.62769 99,999,980.62769

Den nuværende markedsværdi på Medical Intelligence er $ 4.20M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEDI er 100.00M, med et samlet udbud på 99999980.62769. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.20M.

Medical Intelligence (MEDI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Medical Intelligence til USD $ -0.00462834523645937.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Medical Intelligence til USD $ -0.0331170748.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Medical Intelligence til USD $ -0.0342020536.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Medical Intelligence til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00462834523645937-9.96%
30 dage$ -0.0331170748-79.15%
60 dage$ -0.0342020536-81.75%
90 dage$ 0--

Hvad er Medical Intelligence (MEDI)

Medical Intelligence In Your Pocket

MEDI is an AI-powered health companion that combines conversational and vision-enabled AI with a non-custodial wallet to simplify everyday health tasks. It helps users find credible information, book appointments, and keep their data secure and private.

The Healthcare System is Broken Rising costs, geographic barriers, administrative burden, and chronic disease management failures are creating a healthcare accessibility crisis that affects millions.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Medical Intelligence (MEDI) Ressource

Officiel hjemmeside

Medical Intelligence Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Medical Intelligence (MEDI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Medical Intelligence (MEDI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Medical Intelligence.

Tjek Medical Intelligence prisprediktion nu!

MEDI til lokale valutaer

Medical Intelligence (MEDI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Medical Intelligence (MEDI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MEDI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Medical Intelligence (MEDI)

Hvor meget er Medical Intelligence (MEDI) værd i dag?
Den direkte MEDI pris i USD er 0.04183696 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MEDI til USD pris?
Den aktuelle pris på MEDItil USD er $ 0.04183696. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Medical Intelligence?
Markedsværdien for MEDI er $ 4.20M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MEDI?
Den cirkulerende forsyning af MEDI er 100.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MEDI?
MEDI opnåede en ATH-pris på 0.267655 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MEDI?
MEDI så en ATL-pris på 0.04169322 USD.
Hvad er handelsvolumen for MEDI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MEDI er -- USD.
Bliver MEDI højere i år?
MEDI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MEDI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:09:11 (UTC+8)

Medical Intelligence (MEDI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,037.87
$110,037.87$110,037.87

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,868.76
$3,868.76$3,868.76

-0.68%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02823
$0.02823$0.02823

-6.05%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.66
$185.66$185.66

-0.40%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,037.87
$110,037.87$110,037.87

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,868.76
$3,868.76$3,868.76

-0.68%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.66
$185.66$185.66

-0.40%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.38
$73.38$73.38

+3.48%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.802
$19.802$19.802

+3.64%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07583
$0.07583$0.07583

+51.66%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005547
$0.00005547$0.00005547

+88.54%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0023
$0.0023$0.0023

+76.92%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000300
$0.000300$0.000300

+75.43%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0034262
$0.0034262$0.0034262

+67.97%