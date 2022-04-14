Medibloc (MED) Tokenomics Få vigtig indsigt i Medibloc (MED), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Medibloc (MED) Information MediBloc’s healthcare information platform is a personal data ecosystem for patients, providers and researchers, built on blockchain technology. Our mission is to streamline medicine for patients, providers and researchers by redistributing value behind personal healthcare data ownership.Through MediBloc, you can effectively own your medical data, providers can remove redundancies to provide better care, and your valuable data can help researchers push the advancement of medicine faster than ever. Officiel hjemmeside: https://medibloc.com/ Hvidbog: https://medibloc.org/whitepaper/medibloc_whitepaper_en.pdf Køb MED nu!

Medibloc (MED) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Medibloc (MED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 57.87M $ 57.87M $ 57.87M Samlet udbud $ 10.87B $ 10.87B $ 10.87B Cirkulerende forsyning $ 10.08B $ 10.08B $ 10.08B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 62.41M $ 62.41M $ 62.41M Alle tiders Høj: $ 0.351852 $ 0.351852 $ 0.351852 Alle tiders Lav: $ 0.00161437 $ 0.00161437 $ 0.00161437 Nuværende pris: $ 0.00574075 $ 0.00574075 $ 0.00574075 Få mere at vide om Medibloc (MED) pris

Medibloc (MED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Medibloc (MED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MED tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MED's tokenomics, kan du udforske MED tokens live-pris!

