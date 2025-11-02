MechaOs (MECHA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0015333 $ 0.0015333 $ 0.0015333 24H lav $ 0.00155851 $ 0.00155851 $ 0.00155851 24H høj 24H lav $ 0.0015333$ 0.0015333 $ 0.0015333 24H høj $ 0.00155851$ 0.00155851 $ 0.00155851 All Time High $ 0.01286063$ 0.01286063 $ 0.01286063 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.09% Prisændring (1D) -1.00% Prisændring (7D) -21.66% Prisændring (7D) -21.66%

MechaOs (MECHA) realtidsprisen er $0.00154026. I løbet af de sidste 24 timer har MECHA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0015333 og et højdepunkt på $ 0.00155851, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MECHAs højeste pris nogensinde er $ 0.01286063, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MECHA har ændret sig med +0.09% i løbet af den sidste time, -1.00% i løbet af 24 timer og -21.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MechaOs (MECHA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 154.03K$ 154.03K $ 154.03K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 154.03K$ 154.03K $ 154.03K Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på MechaOs er $ 154.03K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MECHA er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 154.03K.