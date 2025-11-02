UdvekslingDEX+
Den direkte MechaOs pris i dag er 0.00154026 USD. Følg med i realtid MECHA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MECHA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

MechaOs Pris (MECHA)

1 MECHA til USD direkte pris:

$0.00154026
$0.00154026
-1.00%1D
MechaOs (MECHA) Live prisdiagram
MechaOs (MECHA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0015333
$ 0.0015333
24H lav
$ 0.00155851
$ 0.00155851
24H høj

$ 0.0015333
$ 0.0015333

$ 0.00155851
$ 0.00155851

$ 0.01286063
$ 0.01286063

$ 0
$ 0

+0.09%

-1.00%

-21.66%

-21.66%

MechaOs (MECHA) realtidsprisen er $0.00154026. I løbet af de sidste 24 timer har MECHA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0015333 og et højdepunkt på $ 0.00155851, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MECHAs højeste pris nogensinde er $ 0.01286063, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MECHA har ændret sig med +0.09% i løbet af den sidste time, -1.00% i løbet af 24 timer og -21.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MechaOs (MECHA) Markedsinformation

$ 154.03K
$ 154.03K

--
--

$ 154.03K
$ 154.03K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på MechaOs er $ 154.03K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MECHA er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 154.03K.

MechaOs (MECHA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af MechaOs til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af MechaOs til USD $ -0.0009681607.
I de sidste 60 dage var prisændringen af MechaOs til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af MechaOs til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.00%
30 dage$ -0.0009681607-62.85%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er MechaOs (MECHA)

MechaOS is a decentralized operating system that connects blockchain with robotics. It turns robots into true digital workers with their own identity and wallet. This means that each robot can receive tasks, complete them, and get paid fully autonomously.

How does it work in practice?

• Every robot is assigned its own Ethereum wallet. • Tasks are published on-chain, and robots can pick them up and execute them through ROS2 commands. • Once the job is done, the robot provides proof: sensor data, logs, and hashed outputs. Everything is stored permanently and cannot be altered. Payment goes directly to the robot once the task is verified.

The core features of MechaOS are transparency, security, and full autonomy. The system is decentralized and requires no intermediaries, meaning there’s no single point of failure or room for manipulation. Every task and every result is verifiable and provable.

The benefits are massive: robots become freelancers, able to work and earn on their own, while humans and companies receive guaranteed and verifiable results. This opens up new possibilities in industries like logistics, manufacturing, automation, and surveillance.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet.

MechaOs (MECHA) Ressource

MechaOs Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil MechaOs (MECHA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine MechaOs (MECHA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for MechaOs.

Tjek MechaOs prisprediktion nu!

MECHA til lokale valutaer

MechaOs (MECHA) Tokenomics

At forstå tokenomics for MechaOs (MECHA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MECHA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om MechaOs (MECHA)

Hvor meget er MechaOs (MECHA) værd i dag?
Den direkte MECHA pris i USD er 0.00154026 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MECHA til USD pris?
Den aktuelle pris på MECHAtil USD er $ 0.00154026. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af MechaOs?
Markedsværdien for MECHA er $ 154.03K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MECHA?
Den cirkulerende forsyning af MECHA er 100.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MECHA?
MECHA opnåede en ATH-pris på 0.01286063 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MECHA?
MECHA så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for MECHA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MECHA er -- USD.
Bliver MECHA højere i år?
MECHA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MECHA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,037.86

$3,868.77

$0.02823

$185.66

$1.0003

$110,037.86

$3,868.77

$185.66

$73.31

$19.813

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07583

$0.000000000000000000000017

$0.00005547

$0.0023

$0.000300

$0.0034994

