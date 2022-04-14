Mean DAO (MEAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mean DAO (MEAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mean DAO (MEAN) Information MEAN is the governance token of the Mean DAO. It allows those who hold it to vote on changes to the Mean DAO Protocols and Roadmap, as well as share part of the profits generated by the DAO. Officiel hjemmeside: https://meanfi.com/ Hvidbog: http://docs.meandao.com/ Køb MEAN nu!

Mean DAO (MEAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mean DAO (MEAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.98K $ 28.98K $ 28.98K Samlet udbud $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Cirkulerende forsyning $ 195.82M $ 195.82M $ 195.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.08K $ 31.08K $ 31.08K Alle tiders Høj: $ 3.69 $ 3.69 $ 3.69 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00014796 $ 0.00014796 $ 0.00014796 Få mere at vide om Mean DAO (MEAN) pris

Mean DAO (MEAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mean DAO (MEAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MEAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MEAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MEAN's tokenomics, kan du udforske MEAN tokens live-pris!

MEAN Prisprediktion Vil du vide, hvor MEAN måske er på vej hen? Vores MEAN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MEAN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!