MeAI (MEAI) Information MeAI is an innovative AI-powered Web3 lifestyle app that seamlessly integrates GameFi, SocialFi, and DeSci to enhance both health and wealth. At the heart of MeAI is a unique avatar that evolves alongside each user’s personal journey. By transforming everyday routines into engaging challenges, users can earn rewards, level up, and unlock exclusive features—all while enjoying a gamified approach to self-care. MeAI fosters a sense of connection through its vibrant community, making health and wellness more exciting and rewarding than ever before. Key Modules: • MeDiet: Effortlessly maintain a healthy lifestyle by snapping pictures of your meals, letting AI analyze your plate, and earning rewards for making nutritious choices. • MeExplore: Stay active and adventurous with AR-powered quests. Whether solo or as part of a team, discover the world around you and earn rewards for your achievements. • MeSocial: Build meaningful connections by sharing experiences, challenging friends, and growing together in a supportive, interactive community. • MeGrowth: Unlock your full potential with AI-driven guidance for personal and professional development, paving the way to a healthier and more successful life. MeAI revolutionizes self-care by combining technology, gamification, and community-driven engagement to deliver a holistic lifestyle experience. Officiel hjemmeside: https://www.meai.app/ Hvidbog: https://meai.gitbook.io/meai-litepaper/ Køb MEAI nu!

MeAI (MEAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MeAI (MEAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.55K $ 26.55K $ 26.55K Samlet udbud $ 950.50M $ 950.50M $ 950.50M Cirkulerende forsyning $ 238.27M $ 238.27M $ 238.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 105.90K $ 105.90K $ 105.90K Alle tiders Høj: $ 0.01372413 $ 0.01372413 $ 0.01372413 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00011141 $ 0.00011141 $ 0.00011141 Få mere at vide om MeAI (MEAI) pris

MeAI (MEAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MeAI (MEAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MEAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MEAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MEAI's tokenomics, kan du udforske MEAI tokens live-pris!

