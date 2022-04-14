Mead (MEAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mead (MEAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mead (MEAD) Information Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to: Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions Participate in network security while maintaining asset exposure ​ Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through: Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more Officiel hjemmeside: https://rootsfi.com/ Køb MEAD nu!

Mead (MEAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mead (MEAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 634.89K $ 634.89K $ 634.89K Samlet udbud $ 626.46K $ 626.46K $ 626.46K Cirkulerende forsyning $ 626.46K $ 626.46K $ 626.46K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 634.89K $ 634.89K $ 634.89K Alle tiders Høj: $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 Alle tiders Lav: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Nuværende pris: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 Få mere at vide om Mead (MEAD) pris

Mead (MEAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mead (MEAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MEAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MEAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MEAD's tokenomics, kan du udforske MEAD tokens live-pris!

MEAD Prisprediktion Vil du vide, hvor MEAD måske er på vej hen? Vores MEAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MEAD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!