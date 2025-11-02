ME GUSTA (MEGUSTA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) -0.23% Prisændring (7D) -1.44% Prisændring (7D) -1.44%

ME GUSTA (MEGUSTA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MEGUSTA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEGUSTAs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MEGUSTA har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -0.23% i løbet af 24 timer og -1.44% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ME GUSTA (MEGUSTA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 67.14K$ 67.14K $ 67.14K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 67.14K$ 67.14K $ 67.14K Cirkulationsforsyning 997.68M 997.68M 997.68M Samlet Udbud 997,681,917.632939 997,681,917.632939 997,681,917.632939

Den nuværende markedsværdi på ME GUSTA er $ 67.14K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEGUSTA er 997.68M, med et samlet udbud på 997681917.632939. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 67.14K.