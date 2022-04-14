MCP AI (MCP) Tokenomics Få vigtig indsigt i MCP AI (MCP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MCP AI (MCP) Information MCP AI is an open-source protocol that simplifies how AI models interact with external data and tools. Known as the "USB-C of AI," it enables seamless, real-time data access and task execution through a unified interface. From coding to enterprise solutions, MCP supports diverse applications with a growing ecosystem of community tools. it’s set to redefine AI integration.Simplifying AI, amplifying possibilities. $MCP Officiel hjemmeside: https://mcpai.site Køb MCP nu!

MCP AI (MCP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MCP AI (MCP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.40K $ 8.40K $ 8.40K Samlet udbud $ 99,946.22T $ 99,946.22T $ 99,946.22T Cirkulerende forsyning $ 99,946.22T $ 99,946.22T $ 99,946.22T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.40K $ 8.40K $ 8.40K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om MCP AI (MCP) pris

MCP AI (MCP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MCP AI (MCP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MCP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MCP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MCP's tokenomics, kan du udforske MCP tokens live-pris!

