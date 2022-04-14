MCH Coin (MCHC) Tokenomics Få vigtig indsigt i MCH Coin (MCHC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MCH Coin (MCHC) Information MCH coin is the governance token for the My Crypto Heroes game. 1 MCH coin equals 1 vote when participating in proposal votings. If you do not want to directly vote for a proposal, you may also delegate your vote to a someone else to vote on your behalf. Officiel hjemmeside: https://www.mycryptoheroes.net/ Køb MCHC nu!

MCH Coin (MCHC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MCH Coin (MCHC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Samlet udbud $ 37.75M $ 37.75M $ 37.75M Cirkulerende forsyning $ 36.72M $ 36.72M $ 36.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Alle tiders Høj: $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 Alle tiders Lav: $ 0.02249158 $ 0.02249158 $ 0.02249158 Nuværende pris: $ 0.03175828 $ 0.03175828 $ 0.03175828 Få mere at vide om MCH Coin (MCHC) pris

MCH Coin (MCHC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MCH Coin (MCHC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MCHC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MCHC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MCHC's tokenomics, kan du udforske MCHC tokens live-pris!

MCHC Prisprediktion Vil du vide, hvor MCHC måske er på vej hen? Vores MCHC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MCHC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!