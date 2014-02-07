Maza (MZC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Maza (MZC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Maza (MZC) Information Maza is the official reserve currency of the Oglala Lakota Nation of North and South Dakota. Lakota Nation is a "a semi-autonomous North American Indian reservation in South Dakota", which have been seeking recognition as a fully independent nation since the 1970s. Maza was developed by Payu Harris, a native American activist, web developer, and digital currency trader to shine light on the Oglala Lakota Nation quest for sovereignty. Maza is a fork of Zetacoin and was launched on 7 February 2014. Officiel hjemmeside: http://www.mazacoin.org/ Køb MZC nu!

Maza (MZC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Maza (MZC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Samlet udbud $ 2.42B $ 2.42B $ 2.42B Cirkulerende forsyning $ 2.35B $ 2.35B $ 2.35B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.91M $ 2.91M $ 2.91M Alle tiders Høj: $ 0.0834 $ 0.0834 $ 0.0834 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00120203 $ 0.00120203 $ 0.00120203 Få mere at vide om Maza (MZC) pris

Maza (MZC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Maza (MZC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MZC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MZC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MZC's tokenomics, kan du udforske MZC tokens live-pris!

