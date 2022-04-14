MAXX AI (MXM) Tokenomics Få vigtig indsigt i MAXX AI (MXM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MAXX AI (MXM) Information MXM is where gaming, crypto, and community collide. Led by MAXX—the devil on your shoulder, whispering 'MAXX IT'—MXM brings bold energy and massive memetic power. MXM is the only token fuelling a social hub packed with exclusive products, killer partnerships, and events for competitive gaming and entertainment. With MXM, you can play for crypto, stake in top games, and earn exclusive rewards—all with one powerful token. And for a limited time, 80% of fees go back to staking rewards, letting everyone share in the success. MXM — Maxx it or miss out. Officiel hjemmeside: https://www.maxxmxm.com/ Hvidbog: https://docs.maxxmxm.com/ Køb MXM nu!

MAXX AI (MXM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MAXX AI (MXM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 360.36K $ 360.36K $ 360.36K Samlet udbud $ 988.45M $ 988.45M $ 988.45M Cirkulerende forsyning $ 332.51M $ 332.51M $ 332.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Alle tiders Høj: $ 0.134883 $ 0.134883 $ 0.134883 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00108015 $ 0.00108015 $ 0.00108015 Få mere at vide om MAXX AI (MXM) pris

MAXX AI (MXM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MAXX AI (MXM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MXM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MXM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MXM's tokenomics, kan du udforske MXM tokens live-pris!

