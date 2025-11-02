Maxi Doge (MAXI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00004437$ 0.00004437 $ 0.00004437 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.26% Prisændring (1D) -0.28% Prisændring (7D) +5.76% Prisændring (7D) +5.76%

Maxi Doge (MAXI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MAXI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MAXIs højeste pris nogensinde er $ 0.00004437, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MAXI har ændret sig med +0.26% i løbet af den sidste time, -0.28% i løbet af 24 timer og +5.76% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Maxi Doge (MAXI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 203.05K$ 203.05K $ 203.05K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 203.05K$ 203.05K $ 203.05K Cirkulationsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Samlet Udbud 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Maxi Doge er $ 203.05K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MAXI er 420.69B, med et samlet udbud på 420690000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 203.05K.