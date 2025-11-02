UdvekslingDEX+
Den direkte Maxi Doge pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid MAXI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MAXI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Maxi Doge Pris (MAXI)

1 MAXI til USD direkte pris:

--
----
-0.20%1D
USD
Maxi Doge (MAXI) Live prisdiagram
Maxi Doge (MAXI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00004437
$ 0.00004437$ 0.00004437

$ 0
$ 0$ 0

+0.26%

-0.28%

+5.76%

+5.76%

Maxi Doge (MAXI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MAXI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MAXIs højeste pris nogensinde er $ 0.00004437, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MAXI har ændret sig med +0.26% i løbet af den sidste time, -0.28% i løbet af 24 timer og +5.76% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Maxi Doge (MAXI) Markedsinformation

$ 203.05K
$ 203.05K$ 203.05K

--
----

$ 203.05K
$ 203.05K$ 203.05K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Maxi Doge er $ 203.05K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MAXI er 420.69B, med et samlet udbud på 420690000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 203.05K.

Maxi Doge (MAXI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Maxi Doge til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Maxi Doge til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Maxi Doge til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Maxi Doge til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.28%
30 dage$ 0+40.14%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Maxi Doge (MAXI)

Maxi Doge ($MAXI) is a meme-fuelled token that personifies ultimate strength and the grind of the bull market. Think: a body-building Doge pumping 1000x leverage trades while necking cans of caffeine. $MAXI isn't merely a coin; it's a lifestyle rooted in green candles, gym reps and relentless hustle. By holding $MAXI, degens align themselves with the "never skip leg-day, never skip apump" mentality - an ethos designed to dominate charts and outperform even the original DOGE.

Problem: Retail traders crave outsized returns but lack the brute conviction - and capital - of whales.

Solution: Maxi Doge embodies sheer willpower: lift, trade, repeat. The $MAXI community channels that energy, sharing leveraged strategies, competitions and meme-driven camaraderie to unlock maximal gains together.

This paper sets out the project vision, roadmap, tokenomics, technicals, and risks.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet.

Maxi Doge (MAXI) Ressource

Officiel hjemmeside

Maxi Doge Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Maxi Doge (MAXI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Maxi Doge (MAXI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Maxi Doge.

Tjek Maxi Doge prisprediktion nu!

MAXI til lokale valutaer

Maxi Doge (MAXI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Maxi Doge (MAXI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MAXI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Maxi Doge (MAXI)

Hvor meget er Maxi Doge (MAXI) værd i dag?
Den direkte MAXI pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MAXI til USD pris?
Den aktuelle pris på MAXItil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Maxi Doge?
Markedsværdien for MAXI er $ 203.05K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MAXI?
Den cirkulerende forsyning af MAXI er 420.69B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MAXI?
MAXI opnåede en ATH-pris på 0.00004437 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MAXI?
MAXI så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for MAXI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MAXI er -- USD.
Bliver MAXI højere i år?
MAXI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MAXI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Maxi Doge (MAXI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

