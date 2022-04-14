Mavryk Network (MVRK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mavryk Network (MVRK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mavryk Network (MVRK) Information Mavryk Network is a bespoke Layer 1 blockchain designed to bridge real-world assets with the dynamic realm of DeFi and foster a thriving & secure digital economy. A definitive platform at Mavryk, RWAs seamlessly converge with decentralized finance (DeFi). By leveraging RWA tokenization, DeFi applications, and robust infrastructure, Mavryk is creating an interconnected financial economy by building a more inclusive, accessible, and interoperable network where tokenized RWAs interact seamlessly with DeFi. Officiel hjemmeside: https://mavryk.org/ Hvidbog: https://mavryk.org/litepaper Køb MVRK nu!

Mavryk Network (MVRK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mavryk Network (MVRK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.68M $ 34.68M $ 34.68M Samlet udbud $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 34.68M $ 34.68M $ 34.68M Alle tiders Høj: $ 0.119246 $ 0.119246 $ 0.119246 Alle tiders Lav: $ 0.100977 $ 0.100977 $ 0.100977 Nuværende pris: $ 0.115614 $ 0.115614 $ 0.115614 Få mere at vide om Mavryk Network (MVRK) pris

Mavryk Network (MVRK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mavryk Network (MVRK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MVRK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MVRK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MVRK's tokenomics, kan du udforske MVRK tokens live-pris!

MVRK Prisprediktion Vil du vide, hvor MVRK måske er på vej hen? Vores MVRK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MVRK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!