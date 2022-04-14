Matrix Labs (MATRIX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Matrix Labs (MATRIX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Matrix Labs (MATRIX) Information "Matrixswap is a fully decentralized virtual-AMM-based perpetual futures trading protocol and a DEX aggregator deployed on the Polygon, Polkadot and the Cardano blockchain. Unlike traditional AMMs, Matrixswap offers leveraged trades for assets with guaranteed on-chain liquidity. Matrixswap's DEX aggregator finds the best pricing for users when performing AMM spot trades and it allows traders execute single-to-multiple, multiple-to-single token swaps. Matrixswap's DEX aggregator also features an Emergency Nuke Button that allows users to convert all tokens into stable coin under one transaction." Officiel hjemmeside: https://www.matrixswap.io/ Køb MATRIX nu!

Matrix Labs (MATRIX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Matrix Labs (MATRIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 42.85K $ 42.85K $ 42.85K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 33.92M $ 33.92M $ 33.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 126.33K $ 126.33K $ 126.33K Alle tiders Høj: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00126332 $ 0.00126332 $ 0.00126332 Få mere at vide om Matrix Labs (MATRIX) pris

Matrix Labs (MATRIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Matrix Labs (MATRIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MATRIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MATRIX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MATRIX's tokenomics, kan du udforske MATRIX tokens live-pris!

