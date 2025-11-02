Matr1x (MAX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.0068568 24H høj $ 0.00721406 All Time High $ 0.474276 Laveste pris $ 0.0068568 Prisændring (1H) +4.32% Prisændring (1D) +2.92% Prisændring (7D) -15.92%

Matr1x (MAX) realtidsprisen er $0.00719246. I løbet af de sidste 24 timer har MAX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0068568 og et højdepunkt på $ 0.00721406, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MAXs højeste pris nogensinde er $ 0.474276, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0068568.

Når det gælder kortsigtet performance, MAX har ændret sig med +4.32% i løbet af den sidste time, +2.92% i løbet af 24 timer og -15.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Matr1x (MAX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.09M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.75M Cirkulationsforsyning 151.35M Samlet Udbud 800,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Matr1x er $ 1.09M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MAX er 151.35M, med et samlet udbud på 800000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.75M.