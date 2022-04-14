Materium (MTRM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Materium (MTRM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Materium (MTRM) Information In Mirandus, players have absolute freedom of choice - there are no maps, no quest givers. Players can set out into the wilderness alone to try their fortunes against the monsters of the deep woods and dungeons, join with one of the monarchs to serve as a knight in their court, or set up shop in one of the five great citadels of the realm. Players take on the role of avatars in the world, and if desired, can purchase an exemplar avatar with powers and abilities beyond those of others in Mirandus. Player ownership of in-game assets is a central mechanic, with players being able to hold land deeds which allow them to claim parts of the wilderness and set up holdfasts ranging from small farms to massive cities. The risks of exploring Mirandus are great – but so are the rewards, for Mirandus is rich in the arcane substance Materium, a concentrated magic that allows players to channel its power to cast spells, craft the impossible, and even raise a slain hero from the dead. Officiel hjemmeside: https://mirandus.game/ Køb MTRM nu!

Materium (MTRM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Materium (MTRM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 180.23K $ 180.23K $ 180.23K Samlet udbud $ 18.79M $ 18.79M $ 18.79M Cirkulerende forsyning $ 18.79M $ 18.79M $ 18.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 180.23K $ 180.23K $ 180.23K Alle tiders Høj: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 Alle tiders Lav: $ 0.00370831 $ 0.00370831 $ 0.00370831 Nuværende pris: $ 0.00959158 $ 0.00959158 $ 0.00959158 Få mere at vide om Materium (MTRM) pris

Materium (MTRM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Materium (MTRM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MTRM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MTRM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MTRM's tokenomics, kan du udforske MTRM tokens live-pris!

