Mastercard xStock (MAX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 551.64 $ 551.64 $ 551.64 24H lav $ 557.92 $ 557.92 $ 557.92 24H høj 24H lav $ 551.64$ 551.64 $ 551.64 24H høj $ 557.92$ 557.92 $ 557.92 All Time High $ 616.08$ 616.08 $ 616.08 Laveste pris $ 542.81$ 542.81 $ 542.81 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) -0.83% Prisændring (7D) -3.61% Prisændring (7D) -3.61%

Mastercard xStock (MAX) realtidsprisen er $551.64. I løbet af de sidste 24 timer har MAX handlet mellem et lavpunkt på $ 551.64 og et højdepunkt på $ 557.92, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MAXs højeste pris nogensinde er $ 616.08, mens den laveste pris nogensinde er $ 542.81.

Når det gælder kortsigtet performance, MAX har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -0.83% i løbet af 24 timer og -3.61% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mastercard xStock (MAX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 164.36K$ 164.36K $ 164.36K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.74M$ 11.74M $ 11.74M Cirkulationsforsyning 294.64 294.64 294.64 Samlet Udbud 21,049.98943252 21,049.98943252 21,049.98943252

Den nuværende markedsværdi på Mastercard xStock er $ 164.36K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MAX er 294.64, med et samlet udbud på 21049.98943252. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.74M.