Massa Bridged BTC (WBTC.E) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 108,769 $ 108,769 $ 108,769 24H lav $ 111,206 $ 111,206 $ 111,206 24H høj 24H lav $ 108,769$ 108,769 $ 108,769 24H høj $ 111,206$ 111,206 $ 111,206 All Time High $ 212,430$ 212,430 $ 212,430 Laveste pris $ 95,551$ 95,551 $ 95,551 Prisændring (1H) -0.23% Prisændring (1D) +1.02% Prisændring (7D) +1.37% Prisændring (7D) +1.37%

Massa Bridged BTC (WBTC.E) realtidsprisen er $110,747. I løbet af de sidste 24 timer har WBTC.E handlet mellem et lavpunkt på $ 108,769 og et højdepunkt på $ 111,206, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WBTC.Es højeste pris nogensinde er $ 212,430, mens den laveste pris nogensinde er $ 95,551.

Når det gælder kortsigtet performance, WBTC.E har ændret sig med -0.23% i løbet af den sidste time, +1.02% i løbet af 24 timer og +1.37% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Markedsinformation

Markedsværdi $ 22.06K$ 22.06K $ 22.06K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 22.06K$ 22.06K $ 22.06K Cirkulationsforsyning 0.20 0.20 0.20 Samlet Udbud 0.2 0.2 0.2

Den nuværende markedsværdi på Massa Bridged BTC er $ 22.06K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WBTC.E er 0.20, med et samlet udbud på 0.2. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 22.06K.