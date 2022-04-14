Masha and the Bear (MASHA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Masha and the Bear (MASHA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Masha and the Bear (MASHA) Information MASHA is a Solana-based memecoin project that explores crypto culture through humor, storytelling, and community participation. It centers around two symbolic characters—Masha, a curious girl, and Bear, her skeptical companion—who reflect the contrasting personalities in crypto: the dreamers and the realists. The project was launched without a presale, VC investment, or team allocation, emphasizing fair distribution and decentralized ownership. Rather than offering traditional utility, MASHA embraces memes and cultural expression as its core value. The project invites users to co-create content, participate in social experiments, and shape a narrative that satirizes and celebrates the chaos of Web3. Officiel hjemmeside: https://mashatoken.com/

Masha and the Bear (MASHA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Masha and the Bear (MASHA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Samlet udbud $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Alle tiders Høj: $ 0.04722191 $ 0.04722191 $ 0.04722191 Alle tiders Lav: $ 0.00231217 $ 0.00231217 $ 0.00231217 Nuværende pris: $ 0.00296423 $ 0.00296423 $ 0.00296423 Få mere at vide om Masha and the Bear (MASHA) pris

Masha and the Bear (MASHA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Masha and the Bear (MASHA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MASHA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MASHA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MASHA's tokenomics, kan du udforske MASHA tokens live-pris!

MASHA Prisprediktion Vil du vide, hvor MASHA måske er på vej hen? Vores MASHA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MASHA Tokens prisprediktion nu!

