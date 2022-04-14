Mascot of the Unholy Year (BUIO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mascot of the Unholy Year (BUIO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mascot of the Unholy Year (BUIO) Information Luce means light. Buio means dark. $BUIO is a creature veiled in mystic shadows, a being born from forgotten rituals and forsaken realms. The dark omen, veiled in shadows. Fair launched on Pump.fun No presale seed round. No Bullshit. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, BUIO Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados . Officiel hjemmeside: https://www.buio.family/ Køb BUIO nu!

Mascot of the Unholy Year (BUIO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mascot of the Unholy Year (BUIO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.64K $ 12.64K $ 12.64K Samlet udbud $ 998.39M $ 998.39M $ 998.39M Cirkulerende forsyning $ 998.39M $ 998.39M $ 998.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.64K $ 12.64K $ 12.64K Alle tiders Høj: $ 0.00147866 $ 0.00147866 $ 0.00147866 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Mascot of the Unholy Year (BUIO) pris

Mascot of the Unholy Year (BUIO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mascot of the Unholy Year (BUIO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUIO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUIO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUIO's tokenomics, kan du udforske BUIO tokens live-pris!

