Den direkte mascot of the trenches pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid RUG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk RUG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om RUG

RUG Prisinfo

Hvad er RUG

RUG Officiel hjemmeside

RUG Tokenomics

RUG Prisprognose

mascot of the trenches Logo

mascot of the trenches Pris (RUG)

Ikke noteret

1 RUG til USD direkte pris:

$0.00026698
$0.00026698
+28.40%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
mascot of the trenches (RUG) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:36:39 (UTC+8)

mascot of the trenches (RUG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0
24H lav
$ 0
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-0.76%

+28.47%

+53.98%

+53.98%

mascot of the trenches (RUG) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har RUG handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RUGs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, RUG har ændret sig med -0.76% i løbet af den sidste time, +28.47% i løbet af 24 timer og +53.98% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

mascot of the trenches (RUG) Markedsinformation

$ 266.74K
$ 266.74K

--
--

$ 266.74K
$ 266.74K

999.11M
999.11M

999,111,519.535263
999,111,519.535263

Den nuværende markedsværdi på mascot of the trenches er $ 266.74K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RUG er 999.11M, med et samlet udbud på 999111519.535263. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 266.74K.

mascot of the trenches (RUG) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af mascot of the trenches til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af mascot of the trenches til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af mascot of the trenches til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af mascot of the trenches til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+28.47%
30 dage$ 0+446.30%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er mascot of the trenches (RUG)

On the Solana blockchain there is thousands of "rugs" every single day

This is why the "mascot of the trenches" was created and is called RUG.

Every project pump and dumps at some point - and will be called a "RUG" once it is dumped.

Every dump on the token "mascot of the trenches" is seen as a positive thing since it's literally a RUG.

It's has a double meaning which is fun, and is a very memable character.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

mascot of the trenches (RUG) Ressource

Officiel hjemmeside

mascot of the trenches Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil mascot of the trenches (RUG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine mascot of the trenches (RUG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for mascot of the trenches.

Tjek mascot of the trenches prisprediktion nu!

RUG til lokale valutaer

mascot of the trenches (RUG) Tokenomics

At forstå tokenomics for mascot of the trenches (RUG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om RUG Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om mascot of the trenches (RUG)

Hvor meget er mascot of the trenches (RUG) værd i dag?
Den direkte RUG pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle RUG til USD pris?
Den aktuelle pris på RUGtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af mascot of the trenches?
Markedsværdien for RUG er $ 266.74K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af RUG?
Den cirkulerende forsyning af RUG er 999.11M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på RUG?
RUG opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på RUG?
RUG så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for RUG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for RUG er -- USD.
Bliver RUG højere i år?
RUG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se RUG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:36:39 (UTC+8)

mascot of the trenches (RUG) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,067.87

$3,875.95

$0.03052

$185.47

$1.0002

$110,067.87

$3,875.95

$185.47

$72.74

$20.248

