Masari (MSR) Information Masari describes itself as a fungible, secure, and private cryptocurrency based on Monero that was launched on 7 September 2017. Its primary focus is to research and implement scaling solutions that are a concern for all CryptoNote coins as the cryptocurrency space gets more mainstream. Combining current features such as a fully client-side web wallet, 60-second block time, and uncle mining (via the SECOR protocol) with future blocktree scaling, the goal is to empower users to quickly transact online without worrying about chain slowdowns or loss of anonymity. Masari aims to be simple, scalable, and secure. Learn more at https://getmasari.org Officiel hjemmeside: https://getmasari.org Køb MSR nu!

Masari (MSR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Masari (MSR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 506.64K $ 506.64K $ 506.64K Samlet udbud $ 18.50M $ 18.50M $ 18.50M Cirkulerende forsyning $ 17.99M $ 17.99M $ 17.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 521.07K $ 521.07K $ 521.07K Alle tiders Høj: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 Alle tiders Lav: $ 0.00172957 $ 0.00172957 $ 0.00172957 Nuværende pris: $ 0.0281661 $ 0.0281661 $ 0.0281661 Få mere at vide om Masari (MSR) pris

Masari (MSR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Masari (MSR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MSR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MSR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MSR's tokenomics, kan du udforske MSR tokens live-pris!

