Marvin The Robot (MARVIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00494533 24H lav $ 0.00497796 24H høj All Time High $ 0.00637845 Laveste pris $ 0.00478168 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.20% Prisændring (7D) -1.78%

Marvin The Robot (MARVIN) realtidsprisen er $0.00497329. I løbet af de sidste 24 timer har MARVIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00494533 og et højdepunkt på $ 0.00497796, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MARVINs højeste pris nogensinde er $ 0.00637845, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00478168.

Når det gælder kortsigtet performance, MARVIN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.20% i løbet af 24 timer og -1.78% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Marvin The Robot (MARVIN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 39.52K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 47.11K Cirkulationsforsyning 7.95M Samlet Udbud 9,472,220.0

Den nuværende markedsværdi på Marvin The Robot er $ 39.52K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MARVIN er 7.95M, med et samlet udbud på 9472220.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 47.11K.