Marvin Inu (MARVIN) Information Fluffy Fun with MarVin MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Innovative Investment Big Growth Potential Dynamic Mechanism Global Community Exciting Events Elon's Favorite Pup Stray Dog Rescue Fund Officiel hjemmeside: https://marvincoin.com/

Marvin Inu (MARVIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Marvin Inu (MARVIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 347.51K $ 347.51K $ 347.51K Samlet udbud $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Cirkulerende forsyning $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 347.51K $ 347.51K $ 347.51K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Marvin Inu (MARVIN) pris

Marvin Inu (MARVIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Marvin Inu (MARVIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MARVIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MARVIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MARVIN's tokenomics, kan du udforske MARVIN tokens live-pris!

MARVIN Prisprediktion Vil du vide, hvor MARVIN måske er på vej hen? Vores MARVIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MARVIN Tokens prisprediktion nu!

