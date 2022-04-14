Marutaro (MARU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Marutaro (MARU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Marutaro (MARU) Information Marutaro is one of the most beloved and famous Shiba Inu dogs on the internet, known for his cheerful demeanor, photogenic appearance, and massive social media presence. He hails from Japan and gained fame primarily through Twitter and Instagram, where his owner regularly shares adorable photos and videos of him in various settings and costumes. With millions of followers, Marutaro has become a symbol of the Shiba Inu breed’s charm and the internet’s fascination with wholesome, meme-worthy animal content. Officiel hjemmeside: https://marueth.xyz/ Køb MARU nu!

Marutaro (MARU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Marutaro (MARU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 264.57K $ 264.57K $ 264.57K Samlet udbud $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Cirkulerende forsyning $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 264.57K $ 264.57K $ 264.57K Alle tiders Høj: $ 0.00334656 $ 0.00334656 $ 0.00334656 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00062889 $ 0.00062889 $ 0.00062889 Få mere at vide om Marutaro (MARU) pris

Marutaro (MARU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Marutaro (MARU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MARU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MARU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MARU's tokenomics, kan du udforske MARU tokens live-pris!

MARU Prisprediktion Vil du vide, hvor MARU måske er på vej hen? Vores MARU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MARU Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!