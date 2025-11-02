Marscoin (MARS) Prisoplysninger (USD)

Marscoin (MARS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MARS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MARSs højeste pris nogensinde er $ 0.00668789, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MARS har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, +0.14% i løbet af 24 timer og -9.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Marscoin (MARS) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Marscoin er $ 167.09K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MARS er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 167.09K.