MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Tokenomics Få vigtig indsigt i MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Information The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Officiel hjemmeside: https://www.marketvector.com/factsheets/download/MVTT10F.d.pdf Køb MVTT10F nu!

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 870.71K $ 870.71K $ 870.71K Samlet udbud $ 16.72M $ 16.72M $ 16.72M Cirkulerende forsyning $ 16.72M $ 16.72M $ 16.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 870.71K $ 870.71K $ 870.71K Alle tiders Høj: $ 0.054088 $ 0.054088 $ 0.054088 Alle tiders Lav: $ 0.02518208 $ 0.02518208 $ 0.02518208 Nuværende pris: $ 0.052057 $ 0.052057 $ 0.052057 Få mere at vide om MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) pris

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MVTT10F tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MVTT10F tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MVTT10F's tokenomics, kan du udforske MVTT10F tokens live-pris!

