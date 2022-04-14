MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Tokenomics Få vigtig indsigt i MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Information The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Officiel hjemmeside: https://app.reserve.org/ Køb MVDA25 nu!

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.34K $ 34.34K $ 34.34K Samlet udbud $ 12.80K $ 12.80K $ 12.80K Cirkulerende forsyning $ 12.80K $ 12.80K $ 12.80K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 34.34K $ 34.34K $ 34.34K Alle tiders Høj: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 Alle tiders Lav: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Nuværende pris: $ 2.68 $ 2.68 $ 2.68 Få mere at vide om MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) pris

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MVDA25 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MVDA25 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MVDA25's tokenomics, kan du udforske MVDA25 tokens live-pris!

MVDA25 Prisprediktion Vil du vide, hvor MVDA25 måske er på vej hen? Vores MVDA25 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MVDA25 Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!