UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Market Stalker pris i dag er 0.00195074 USD. Følg med i realtid STLKR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk STLKR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Market Stalker pris i dag er 0.00195074 USD. Følg med i realtid STLKR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk STLKR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om STLKR

STLKR Prisinfo

Hvad er STLKR

STLKR Whitepaper

STLKR Officiel hjemmeside

STLKR Tokenomics

STLKR Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Market Stalker Logo

Market Stalker Pris (STLKR)

Ikke noteret

1 STLKR til USD direkte pris:

$0.00195074
$0.00195074$0.00195074
+8.20%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Market Stalker (STLKR) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:07:38 (UTC+8)

Market Stalker (STLKR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00179618
$ 0.00179618$ 0.00179618
24H lav
$ 0.00195781
$ 0.00195781$ 0.00195781
24H høj

$ 0.00179618
$ 0.00179618$ 0.00179618

$ 0.00195781
$ 0.00195781$ 0.00195781

$ 0.00491883
$ 0.00491883$ 0.00491883

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

+8.28%

-14.08%

-14.08%

Market Stalker (STLKR) realtidsprisen er $0.00195074. I løbet af de sidste 24 timer har STLKR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00179618 og et højdepunkt på $ 0.00195781, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STLKRs højeste pris nogensinde er $ 0.00491883, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, STLKR har ændret sig med +0.09% i løbet af den sidste time, +8.28% i løbet af 24 timer og -14.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Market Stalker (STLKR) Markedsinformation

$ 195.04K
$ 195.04K$ 195.04K

--
----

$ 195.04K
$ 195.04K$ 195.04K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Market Stalker er $ 195.04K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STLKR er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 195.04K.

Market Stalker (STLKR) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Market Stalker til USD $ +0.00014924.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Market Stalker til USD $ -0.0006988606.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Market Stalker til USD $ -0.0000428544.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Market Stalker til USD $ -0.0010138697453749952.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00014924+8.28%
30 dage$ -0.0006988606-35.82%
60 dage$ -0.0000428544-2.19%
90 dage$ -0.0010138697453749952-34.19%

Hvad er Market Stalker (STLKR)

The Market Stalker is a subscription-based trading intelligence platform that tracks high-performing crypto wallets in real time. It delivers alerts via Telegram and a web dashboard when these wallets buy tokens. The system ranks wallets based on past profitability, filters out scams, and provides actionable trading insights including price, liquidity, and wallet holding data. The goal is to help users make informed decisions by surfacing reliable on-chain activity.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Market Stalker (STLKR) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Market Stalker Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Market Stalker (STLKR) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Market Stalker (STLKR) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Market Stalker.

Tjek Market Stalker prisprediktion nu!

STLKR til lokale valutaer

Market Stalker (STLKR) Tokenomics

At forstå tokenomics for Market Stalker (STLKR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om STLKR Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Market Stalker (STLKR)

Hvor meget er Market Stalker (STLKR) værd i dag?
Den direkte STLKR pris i USD er 0.00195074 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle STLKR til USD pris?
Den aktuelle pris på STLKRtil USD er $ 0.00195074. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Market Stalker?
Markedsværdien for STLKR er $ 195.04K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af STLKR?
Den cirkulerende forsyning af STLKR er 100.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på STLKR?
STLKR opnåede en ATH-pris på 0.00491883 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på STLKR?
STLKR så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for STLKR?
Direkte 24-timers handelsvolumen for STLKR er -- USD.
Bliver STLKR højere i år?
STLKR kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se STLKR prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:07:38 (UTC+8)

Market Stalker (STLKR) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,072.47
$110,072.47$110,072.47

-0.19%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,870.17
$3,870.17$3,870.17

-0.65%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02818
$0.02818$0.02818

-6.22%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.80
$185.80$185.80

-0.33%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,072.47
$110,072.47$110,072.47

-0.19%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,870.17
$3,870.17$3,870.17

-0.65%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.80
$185.80$185.80

-0.33%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.11
$73.11$73.11

+3.10%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.753
$19.753$19.753

+3.38%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07549
$0.07549$0.07549

+50.98%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005525
$0.00005525$0.00005525

+87.79%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0023
$0.0023$0.0023

+76.92%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000280
$0.000280$0.000280

+63.74%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032749
$0.0032749$0.0032749

+60.55%