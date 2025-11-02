Market Stalker (STLKR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00179618 $ 0.00179618 $ 0.00179618 24H lav $ 0.00195781 $ 0.00195781 $ 0.00195781 24H høj 24H lav $ 0.00179618$ 0.00179618 $ 0.00179618 24H høj $ 0.00195781$ 0.00195781 $ 0.00195781 All Time High $ 0.00491883$ 0.00491883 $ 0.00491883 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.09% Prisændring (1D) +8.28% Prisændring (7D) -14.08% Prisændring (7D) -14.08%

Market Stalker (STLKR) realtidsprisen er $0.00195074. I løbet af de sidste 24 timer har STLKR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00179618 og et højdepunkt på $ 0.00195781, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STLKRs højeste pris nogensinde er $ 0.00491883, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, STLKR har ændret sig med +0.09% i løbet af den sidste time, +8.28% i løbet af 24 timer og -14.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Market Stalker (STLKR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 195.04K$ 195.04K $ 195.04K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 195.04K$ 195.04K $ 195.04K Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Market Stalker er $ 195.04K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STLKR er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 195.04K.