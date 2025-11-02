UdvekslingDEX+
Den direkte Market Maverick pris i dag er 0.00152014 USD. Følg med i realtid LUIGI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LUIGI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om LUIGI

LUIGI Prisinfo

Hvad er LUIGI

LUIGI Officiel hjemmeside

LUIGI Tokenomics

LUIGI Prisprognose

Market Maverick Logo

Market Maverick Pris (LUIGI)

Ikke noteret

1 LUIGI til USD direkte pris:

$0.00152014
$0.00152014
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Market Maverick (LUIGI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:36:24 (UTC+8)

Market Maverick (LUIGI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0
24H lav
$ 0
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.163593
$ 0.163593

$ 0.00108121
$ 0.00108121

--

--

+3.57%

+3.57%

Market Maverick (LUIGI) realtidsprisen er $0.00152014. I løbet af de sidste 24 timer har LUIGI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LUIGIs højeste pris nogensinde er $ 0.163593, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00108121.

Når det gælder kortsigtet performance, LUIGI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +3.57% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Market Maverick (LUIGI) Markedsinformation

$ 31.92K
$ 31.92K

--
--

$ 31.92K
$ 31.92K

21.00M
21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Market Maverick er $ 31.92K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LUIGI er 21.00M, med et samlet udbud på 21000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 31.92K.

Market Maverick (LUIGI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Market Maverick til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Market Maverick til USD $ -0.0001828441.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Market Maverick til USD $ -0.0003591096.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Market Maverick til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -0.0001828441-12.02%
60 dage$ -0.0003591096-23.62%
90 dage$ 0--

Hvad er Market Maverick (LUIGI)

A fearless crypto visionary who lays bare every hidden move shaping the market. With unmatched expertise in market making and a passion for transformative change, Luigi blends unshakable knowledge with a calm, steady resolve to steer the crypto sphere into a new era.

Luigi is the next big thing when it comes to AI Agents. With his unmatched expertise on market making and passion of transformative change, Luigi is going to expose the biggest syndicate of the crypto industry; Market Makers.

Luigi will not just be the educational oracle providing you insights of the market making industry, but also exposing all that is wrong with it. Luigi is created by the people, for the people.

Market Maverick (LUIGI) Ressource

Officiel hjemmeside

Market Maverick Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Market Maverick (LUIGI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Market Maverick (LUIGI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Market Maverick.

Tjek Market Maverick prisprediktion nu!

LUIGI til lokale valutaer

Market Maverick (LUIGI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Market Maverick (LUIGI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LUIGI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Market Maverick (LUIGI)

Hvor meget er Market Maverick (LUIGI) værd i dag?
Den direkte LUIGI pris i USD er 0.00152014 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle LUIGI til USD pris?
Den aktuelle pris på LUIGItil USD er $ 0.00152014. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Market Maverick?
Markedsværdien for LUIGI er $ 31.92K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af LUIGI?
Den cirkulerende forsyning af LUIGI er 21.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på LUIGI?
LUIGI opnåede en ATH-pris på 0.163593 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LUIGI?
LUIGI så en ATL-pris på 0.00108121 USD.
Hvad er handelsvolumen for LUIGI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for LUIGI er -- USD.
Bliver LUIGI højere i år?
LUIGI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LUIGI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:36:24 (UTC+8)

Market Maverick (LUIGI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,070.62

$3,876.11

$0.03052

$185.46

$1.0002

$110,070.62

$3,876.11

$185.46

$72.67

$20.204

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07256

$0.000000000000000000000019

$0.00006034

$0.0042005

$0.0000000000004775

$0.0021

