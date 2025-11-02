Market Maverick (LUIGI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.163593$ 0.163593 $ 0.163593 Laveste pris $ 0.00108121$ 0.00108121 $ 0.00108121 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +3.57% Prisændring (7D) +3.57%

Market Maverick (LUIGI) realtidsprisen er $0.00152014. I løbet af de sidste 24 timer har LUIGI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LUIGIs højeste pris nogensinde er $ 0.163593, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00108121.

Når det gælder kortsigtet performance, LUIGI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +3.57% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Market Maverick (LUIGI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 31.92K$ 31.92K $ 31.92K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 31.92K$ 31.92K $ 31.92K Cirkulationsforsyning 21.00M 21.00M 21.00M Samlet Udbud 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Market Maverick er $ 31.92K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LUIGI er 21.00M, med et samlet udbud på 21000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 31.92K.