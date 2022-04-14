Market Making Pro (MMPRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Market Making Pro (MMPRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Market Making Pro (MMPRO) Information MMPRO Token is a part of our whole ecosystem. The Marketmaking.pro is an agency who provides marketmaking and liquidity services to the exchanges and projects. Besides that we are building a cross chain multi-farming ecosystem. That's what we need MMPRO for. Officiel hjemmeside: https://marketmaking.pro/ Køb MMPRO nu!

Market Making Pro (MMPRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Market Making Pro (MMPRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 278.19K $ 278.19K $ 278.19K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 92.08M $ 92.08M $ 92.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 302.12K $ 302.12K $ 302.12K Alle tiders Høj: $ 0.824202 $ 0.824202 $ 0.824202 Alle tiders Lav: $ 0.00298409 $ 0.00298409 $ 0.00298409 Nuværende pris: $ 0.00302117 $ 0.00302117 $ 0.00302117 Få mere at vide om Market Making Pro (MMPRO) pris

Market Making Pro (MMPRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Market Making Pro (MMPRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MMPRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MMPRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MMPRO's tokenomics, kan du udforske MMPRO tokens live-pris!

MMPRO Prisprediktion Vil du vide, hvor MMPRO måske er på vej hen? Vores MMPRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MMPRO Tokens prisprediktion nu!

