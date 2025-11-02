Market Maker DAO (MMDAO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00463897 24H høj $ 0.00598834 All Time High $ 0.04386478 Laveste pris $ 0.00273379 Prisændring (1H) +0.09% Prisændring (1D) +28.01% Prisændring (7D) +106.27%

Market Maker DAO (MMDAO) realtidsprisen er $0.00593856. I løbet af de sidste 24 timer har MMDAO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00463897 og et højdepunkt på $ 0.00598834, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MMDAOs højeste pris nogensinde er $ 0.04386478, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00273379.

Når det gælder kortsigtet performance, MMDAO har ændret sig med +0.09% i løbet af den sidste time, +28.01% i løbet af 24 timer og +106.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Market Maker DAO (MMDAO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 594.07K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 594.07K Cirkulationsforsyning 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Market Maker DAO er $ 594.07K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MMDAO er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 594.07K.