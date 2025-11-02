UdvekslingDEX+
Den direkte Market Maker DAO pris i dag er 0.00593856 USD. Følg med i realtid MMDAO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MMDAO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MMDAO

MMDAO Prisinfo

Hvad er MMDAO

MMDAO Whitepaper

MMDAO Officiel hjemmeside

MMDAO Tokenomics

MMDAO Prisprognose

Market Maker DAO Logo

Market Maker DAO Pris (MMDAO)

Ikke noteret

1 MMDAO til USD direkte pris:

$0.00596564
$0.00596564
+27.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Market Maker DAO (MMDAO) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:07:31 (UTC+8)

Market Maker DAO (MMDAO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00463897
$ 0.00463897
24H lav
$ 0.00598834
$ 0.00598834
24H høj

$ 0.00463897
$ 0.00463897

$ 0.00598834
$ 0.00598834

$ 0.04386478
$ 0.04386478

$ 0.00273379
$ 0.00273379

+0.09%

+28.01%

+106.27%

+106.27%

Market Maker DAO (MMDAO) realtidsprisen er $0.00593856. I løbet af de sidste 24 timer har MMDAO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00463897 og et højdepunkt på $ 0.00598834, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MMDAOs højeste pris nogensinde er $ 0.04386478, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00273379.

Når det gælder kortsigtet performance, MMDAO har ændret sig med +0.09% i løbet af den sidste time, +28.01% i løbet af 24 timer og +106.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Market Maker DAO (MMDAO) Markedsinformation

$ 594.07K
$ 594.07K

--
--

$ 594.07K
$ 594.07K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Market Maker DAO er $ 594.07K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MMDAO er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 594.07K.

Market Maker DAO (MMDAO) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Market Maker DAO til USD $ +0.00129959.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Market Maker DAO til USD $ -0.0036087607.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Market Maker DAO til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Market Maker DAO til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00129959+28.01%
30 dage$ -0.0036087607-60.76%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Market Maker DAO (MMDAO)

Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Market Maker DAO (MMDAO) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Market Maker DAO Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Market Maker DAO (MMDAO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Market Maker DAO (MMDAO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Market Maker DAO.

Tjek Market Maker DAO prisprediktion nu!

MMDAO til lokale valutaer

Market Maker DAO (MMDAO) Tokenomics

At forstå tokenomics for Market Maker DAO (MMDAO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MMDAO Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Market Maker DAO (MMDAO)

Hvor meget er Market Maker DAO (MMDAO) værd i dag?
Den direkte MMDAO pris i USD er 0.00593856 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MMDAO til USD pris?
Den aktuelle pris på MMDAOtil USD er $ 0.00593856. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Market Maker DAO?
Markedsværdien for MMDAO er $ 594.07K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MMDAO?
Den cirkulerende forsyning af MMDAO er 100.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MMDAO?
MMDAO opnåede en ATH-pris på 0.04386478 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MMDAO?
MMDAO så en ATL-pris på 0.00273379 USD.
Hvad er handelsvolumen for MMDAO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MMDAO er -- USD.
Bliver MMDAO højere i år?
MMDAO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MMDAO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:07:31 (UTC+8)

Market Maker DAO (MMDAO) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,078.50

$3,871.10

$0.02818

$185.84

$1.0003

$110,078.50

$3,871.10

$185.84

$73.10

$19.748

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07549

$0.000000000000000000000017

$0.00005565

$0.0023

$0.000280

$0.0032749

